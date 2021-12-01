Зеленський ніколи не давав санкції на затримання вагнерівців, – Єрмак

Андрій Єрмак розповів, що Володимир Зеленський не давав санкції на затримання вагнерівців. Водночас Україна документує бойовиків, які скоювали злочини на окупованому Донбасі.

Глава ОП Єрмак заявив, що це документування розпочалося давно й триває досі. Про це дуже правильно мовиться у розслідуванні Bellingcat.

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Роботу Bellingcat та особисто Христо Грозєва глава ОП схарактеризував як "приголомшливу". Єрмак запевнив, що розслідувачі дуже принципово займаються питаннями, які пов'язані з війною та з Росією.

Що стосується ситуації, яка сьогодні обговорюється, то президент чітко сказав, що це була операція не наших спецслужб. І багато деталей є тому підтвердженням,

– наголосив Єрмак.

За словами глави ОП, після затримання вагнерівців у Білорусі, розмова з Олександром Лукашенком справді була. Ба більше, її просили перенести, бо у цей момент у Лукашенка брав інтерв'ю Дмитро Гордон.

Єрмак пригадав, що Лукашенко тоді передавав Зеленському "привіт" від Гордона. Хоча журналіст наразі займає іншу позицію, у той час він записував інтерв'ю з Лукашенком.

Лукашенко розглядав можливість видачі вагнерівців

Єрмак розповів, що Лукашенко розглядав можливість видачі вагнерівців. Водночас цього не сталося. Хоча після розмови Зеленського та Лукашенка відповідні органи почали готувати документи. З ними генпрокурорка мала летіти до Білорусі.

Водночас тоді встановили, що жодного документа, необхідного для екстрадиції злочинців, взагалі не існує.

Єрмак давав свідчення у ДБР

Глава ОП 30 листопада повідомив, що дав свідчення у справі вагнерівців. Для цього Єрмак відвідав ДБР.

Політик зауважив, що не вважає за потрібне робити з цього шоу, тому "камери не кликав".

Єрмак наголосив: що дуже важливо, щоб слідство встановило істину. У цій справі необхідно розставити усі крапки над "і".

Зеленський під час пресмарафону "30 запитань президенту" розповів, що не затверджував операції з вагнерівцями. За словами українського лідера, план був непродуманий та загрожував проблемами у відносинах з Туреччиною.