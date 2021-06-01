Німеччина й Франція бояться називати Росію стороною конфлікту, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звинуватив Німеччину й Францію в надмірно обережній дипломатії щодо війни на Донбасі. Мовляв, на останній зустрічі радників нормандського формату їхні представники навіть не змогли назвати Росію стороною війни.

Що цікаво, саме питання про Росію як сторону конфлікту озвучив саме представник держави-агресорки. Щоправда, посередники утрималися від прямої відповіді.

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Ми з цим незгодні, адже Росія, очевидно, є стороною цього конфлікту,

– наголосив президент України.

Він зауважив, що цей момент є дуже показовим щодо нормандського формату й переговорів ТКГ в Мінську. Мовляв, нині триває такий етап, коли посередники навіть бояться називати Росію стороною конфлікту.

На думку Володимира Зеленського, те, що представник Німеччини не зміг прямо назвати Росію стороною війни з Україною, є очевидною проблемою.

"Я думаю, що це проблема. Тут немає місця дипломатії – війна триває вже 7 років. Уже на першій нормандській зустрічі я зрозумів, що ми рухаємося по колу, як коні в цирку", – заявив Зеленський.

Коротко про "вічно обурений" Захід: