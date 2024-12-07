Під оплески і вітання від Трампа: як Зеленського зустріли у Нотр-Дамі
7 грудня у Парижі відбувається урочиста подія. Після 5 років реставраційних робіт Собор Паризької Богоматері, знищений вогнем, вдалося відновити. Із цієї нагоди Еммануель Макрон запросив на відкриття собору десятки світових лідерів.
Серед них – президент Зеленський. Коли очільник України заходив у Нотр-Дам для участі у святі, усі зустріли його потужними аплодисментами, передає 24 Канал.
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Як зустрічали Зеленського у Нотр-Дамі
Перед собором президента зустріли Еммануель Макрон із дружиною. Після спільного фото, Зеленський зайшов всередину Нотр-Дама. Йому почали голосно аплодувати. Глава держави привітався із низкою лідерів, зокрема із президентом Польщі Анджеєм Дудою.
Зеленського зустріли гучними оплесками: дивіться відео
Зеленський прибув до Нотр-Даму / Скриншоти з відео
Пізніше його знову привітав Дональд Трамп. Політики потиснули один одному руки.
Слід зауважити, що Зеленський і майбутній президент США вже бачилися. Перед церемонією відкриття собору вони спільно із Макроном провели 35-хвилинну зустріч в Єлисейському палаці.
Президент України заявив, що задоволений розмовою із Трампом. Він підкреслив, що той залишається рішуче налаштованим, ймовірно, маючи на увазі, питання завершення війни в Україні якомога швидше.
Зеленський під час розмови із політиками наголосив, що Києву важливо, аби мир був справедливим і сталим. Україна має отримати гарантії, що знову не опиниться жертвою агресії.