Зеленський обговорив членство в ЄС з президентом Євроради

Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Сторони обговорили членство України в Європейському Союзі.

Зеленський і Мішель обговорили перемовини з Росією

Зеленський повідомив у твітері, що провів розмову з президентом Європейської ради. Сторони обговорили рух України до членства в ЄС.

До слова Швидке приєднання України до ЄС створює ризики для стабільності країн Західних Балкан, – Рютте

Також під час розмови сторони порушили питання перемовин України з Росією та перспективи відновлення миру.

Провів чергові перемовини з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Обговорили ключові для нас питання – процес перемовин з РФ, перспективи відновлення миру, а також рух України до членства в ЄС. Ціную підтримку з боку наших європейських партнерів і друзів!,

– написав Зеленський.

Україна подала заявку на членство в ЄС: коротко

Україна 28 лютого подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою. Після цього Європарламент рекомендував надати нашій державі статус кандидата на вступ до ЄС.

11 березня на неформальному саміті ЄС ухвалили рішення про "зелене світло" для української заявки. Тепер Єврокомісія має оприлюднити свої висновки щодо заявки Києва на вступ в організацію.

До речі – Народ України вже в ЄС, а політики підлаштуються, – Зеленський: дивіться відео