Зеленський обговорив членство в ЄС з президентом Євроради

31 березня 2022 , 19:12
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Джерело:

твітер Володимира Зеленського

Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Сторони обговорили членство України в Європейському Союзі.

Зеленський і Мішель обговорили перемовини з Росією

Зеленський повідомив у твітері, що провів розмову з президентом Європейської ради. Сторони обговорили рух України до членства в ЄС.

До слова Швидке приєднання України до ЄС створює ризики для стабільності країн Західних Балкан, – Рютте

Також під час розмови сторони порушили питання перемовин України з Росією та перспективи відновлення миру.

Провів чергові перемовини з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Обговорили ключові для нас питання – процес перемовин з РФ, перспективи відновлення миру, а також рух України до членства в ЄС. Ціную підтримку з боку наших європейських партнерів і друзів!,
– написав Зеленський.

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Автор: Михайло Гема