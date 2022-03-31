Зеленський обговорив членство в ЄС з президентом Євроради
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Сторони обговорили членство України в Європейському Союзі.
Зеленський і Мішель обговорили перемовини з Росією
Зеленський повідомив у твітері, що провів розмову з президентом Європейської ради. Сторони обговорили рух України до членства в ЄС.
До слова Швидке приєднання України до ЄС створює ризики для стабільності країн Західних Балкан, – Рютте
Також під час розмови сторони порушили питання перемовин України з Росією та перспективи відновлення миру.
Провів чергові перемовини з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Обговорили ключові для нас питання – процес перемовин з РФ, перспективи відновлення миру, а також рух України до членства в ЄС. Ціную підтримку з боку наших європейських партнерів і друзів!,
– написав Зеленський.
Україна подала заявку на членство в ЄС: коротко
- Україна 28 лютого подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою. Після цього Європарламент рекомендував надати нашій державі статус кандидата на вступ до ЄС.
- 11 березня на неформальному саміті ЄС ухвалили рішення про "зелене світло" для української заявки. Тепер Єврокомісія має оприлюднити свої висновки щодо заявки Києва на вступ в організацію.
До речі – Народ України вже в ЄС, а політики підлаштуються, – Зеленський: дивіться відео