Зеленський обговорив з Макроном перспективи припинення війни

Володимир Зеленський 19 березня телефоном поспілкувався з Еммануелем Макроном. Політики обговорили перспективи припинення війни в Україні.

Попередня розмова президентів відбулася лише 2 дні тому. Макрон наголосив, що готовий робити для України більше разом з європейськими колегами.

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Водночас у своєму відеозвернення до українців Зеленський повідомив, що обговорив з французьким колегою взаємодію держав.

Обговорили пошук рішення для миру, для звільнення наших територій, для порятунку наших людей. Впевнений, ви розумієте, що переговори не є простими й приємними. Але вони необхідні. Бо це – про життя,

– пояснив президент.

Він додав, що Україна завжди шукала мирне рішення, а тим паче зараз. Адже наша держава рахує кожного вбитого, а для українців людина – безцінна.

До теми дивіться відеозвернення Зеленського: