Зеленський обговорив з прем'єром Японії ядерний тероризм Росії
4 березня 2022 , 11:47Читать новость на русском
Джерело:твіттер Володимира Зеленського
Володимир Зеленський продовжує отримувати підтримку від різних країн. Зранку 4 березня він поговорив з прем'єр-міністром Японії Кісідою Фуміо, і вони зачепити тему ядерного тероризму Росії.
Президент України поінформував Кісідо Фуміо про ядерний тероризм РФ на Запорізькій АЕС.
До теми Зеленський про захоплення ЗАЕС: Всю ніч спілкувався зі світовими лідерами — всі шоковані
"Ми поділяємо оцінки серйозності загроз глобальній безпеці. Подякував Японії за різнопланову допомогу та санкційний тиск на Росію. Спільно протидіємо агресору!", – написав Зеленський.
Захоплення Запорізької АЕС: головне
- 3 березня, попри спротив місцевого населення, окупантам вдалося зайти в Енергодар, де розташовується Запорізька АЕС. Загарбники стріляли в мирних людей і використовували проти них гранати.
- Згодом росіяни рушили до самої станції та почали здійснювати спроби її захопити. У ніч проти 4 березня внаслідок обстрілів Запорізька АЕС загорілася. Оскільки це ядерний об'єкт, існувала загроза світового рівня.
- Окупанти протягом тривалого часу не лише не припиняли вогонь, а і не підпускали рятувальників. Зрештою пожежники все ж розпочали ліквідацію пожежі та під ранок їй вдалося її загасити.
- Водночас загарбники все проникли на територію станції. За даними представників ЗАЕС, це були кадирівці. Вони хочуть замінувати ЗАЕС, аби шантажувати Європу.
- 4 березня з'явилася інформація, що адміністративний корпус Запорізької АЕС та прохідна на станцію – під контролем окупантів. На жаль, у бою з ворогом загинули українські бійці.
Нічна боротьба за атомну електростанцію в Енергодарі: відео
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