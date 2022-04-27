Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії ембарго на російську нафту
27 квітня 2022 , 23:08Читать новость на русском
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Український лідер Володимир Зеленський поговорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Основною темою був шостий пакет санкцій проти Росії.
Зеленський подякував за рішення Єврокомісії скасувати тарифи й квоти на промислову й агропродукцію.
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Зеленський наголошує на нафтовому ембарго
За словами глави держави, говорили й про подальшу фінансову підтримку, зокрема макрофінансову допомогу.
Крім того, президентка розповіла про підготовку 6 пакету санкцій. Він повинен включати ембарго на російську нафту.
Суперечки через новий пакет санкцій
- Напередодні ЗМІ писали, що в Євросоюзі тривають інтенсивні політичні консультації щодо шостого пакету санкцій.
- Очікують, що ЄС таки запровадить ембарго на російську нафту. Однак газ з держави-агресорки під обмеження нібито не потрапить.
- Проти заборон на імпорт нафти й газу виступали Німеччина та Австрія, які отримують більшу частину цих ресурсів з Росії.
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