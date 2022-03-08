Зеленський обговорив шляхи припинення війни з прем'єр-міністром Ізраїлю

Україна 13 день дає нищівну відсіч російським окупантам. Минув вже третій раунд перемовин з країною-агресоркою, однак вагомих результатів досягти поки не вдалось.

Тим часом триває робота України на дипломатичному фронті разом з міжнародними партнерами. Цього разу президент України поговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом.

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Про що говорив Зеленський з прем'єр-міністром Ізраїлю

Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Ізраїлю за посередницькі зусилля його країни у налагодженні переговорного процесу.

Обговорили шляхи припинення війни та насилля,

– повідомив президент України.

Нагадаємо, що нещодавно ветерани ізраїльського спецназу приїхали в Україну, щоб воювати на нашому боці проти рашистських окупантів.

Крім того, Ізраїль засудив цинічний обстріл російськими загарбниками території Бабиного Яру і пообіцяв допомогти Україні при можливості усунути пошкодження.

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