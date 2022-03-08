Зеленський обговорив шляхи припинення війни з прем'єр-міністром Ізраїлю
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Україна 13 день дає нищівну відсіч російським окупантам. Минув вже третій раунд перемовин з країною-агресоркою, однак вагомих результатів досягти поки не вдалось.
Тим часом триває робота України на дипломатичному фронті разом з міжнародними партнерами. Цього разу президент України поговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом.
Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни
Про що говорив Зеленський з прем'єр-міністром Ізраїлю
Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Ізраїлю за посередницькі зусилля його країни у налагодженні переговорного процесу.
Обговорили шляхи припинення війни та насилля,
– повідомив президент України.
Нагадаємо, що нещодавно ветерани ізраїльського спецназу приїхали в Україну, щоб воювати на нашому боці проти рашистських окупантів.
Крім того, Ізраїль засудив цинічний обстріл російськими загарбниками території Бабиного Яру і пообіцяв допомогти Україні при можливості усунути пошкодження.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!