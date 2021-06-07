Президент Володимир Зеленський 7 червня провів зустріч з главою Венеціанської комісії Джанні Букіккіо, який перебуває в Україні з робочим візитом.

Глава держави відзначив високий рівень співпраці з Європейською комісією за демократію через право та консультативну допомогу, яку вона надає нашій країні у впровадженні ключових реформ.

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Дякую вам та Венеціанській комісії за постійну підтримку України в розбудові антикорупційної системи та реформуванні судової гілки влади,

– сказав президент.

Зеленський розповів про реформи

Володимир Зеленський повідомив Джанні Букіккіо про останні законодавчі кроки, які спрямовані на забезпечення верховенства права в Україні. Включно з:

реформуванням органів судової влади;

реформуванням конституційного судочинства;

подоланням корупції.

Глава держави оцінив допомогу Венеціанської комісії під час кризи навколо КСУ та розповів про зусилля, спрямовані на проведення прозорих і відкритих конкурсів на зайняття посад у Конституційному Суді та в органах суддівського врядування – із залученням міжнародних експертів.

Переконаний, що завдяки спільним зусиллям зможемо досягти головної мети – повернення Конституційному Суду України ролі незалежного та неупередженого арбітра у правовій державі Україна, де конституційні органи ухвалюють рішення виключно в межах своїх законних повноважень та відповідальності,

– зауважив він.

Президент також наголосив важливість ініціативи "Кримська платформа" та консолідації зусиль міжнародної спільноти для повної деокупації Криму.

Зі свого боку Джанні Букіккіо визнав бачення Володимира Зеленського щодо європейського майбутнього України та його прагнення побудувати ще більш демократичну та прозору державу.



Зеленський обговорив українські реформи з головою Венеціанської комісії / Фото пресслужби Офісу Президента