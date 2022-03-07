Зеленський обговорив війну з прем'єр-міністром Індії

Володимир Зеленський 7 березня поспілкувався телефоном з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Політики обговорили війну, яку Росія розпочала в Україні.

Деталі про розмову політиків

Український президент розповів індійському урядовцю про ситуацію в Україні. Зеленський повідомив, як наша держава бореться з російською агресією.

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Моді подякував Україні за допомогу громадянам Індії, які перебувають в нашій країні під час війни.

Індія цінує допомогу своїм громадянам під час війни та налаштованість України на прямий мирний діалог на найвищому рівні,

– розповів президент.

Водночас Зеленський подякував індійському політику за підтримку українського народу.

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