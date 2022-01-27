Зеленський обговорив з єврокомісаром енергетичну безпеку України та країн ЄС

Президент Володимир Зеленський зустрівся з комісаром ЄС з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї. Вони обговорили низку важливих питань, зокрема – енергетичну безпеку в Європі.

Зеленський високо оцінив результати грудневого саміту Східного партнерства у Брюсселі. Насамперед він відзначив схвалення Економічного та інвестиційного плану для країн-партнерів.

Зверніть увагу Макрон планує переговори з Путіним та Зеленським

Зеленський назвав один із пріоритетних проєктів

У президента пояснили, що відповідний план передбачає фінансування здійснення реформ у низці важливих галузей. Для цього виділятимуть необхідні гроші на реалізацію конкретних проєктів. Глава держави зазначив, що одним із найбільших пріоритетів для України є забезпечення енергоефективності.

Важливий внесок у стабільність економіки України

Все тому, що у 2022 році наша держава розпочинає програму "Велика термомодернізація". У її рамках планують утеплити багатоповерхівки, школи та лікарні по всій країні.

Зеленський наголосив, що попри актуальні безпекові виклики Україна продовжує реалізацію важливих економічних проєктів. Зважаючи на це, рішення ЄС про виділення майже 2 мільярдів євро на реалізацію інвестиційних проєктів є конкретним виявом підтримки.

Поряд з раніше ухваленим рішенням Єврокомісії щодо надання макрофінансової допомоги обсягом 1,2 мільярда євро – це важливий внесок у стабільний розвиток української економіки,

– підкреслив політик.

Як раніше пояснила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, ця допомога підтримає зусилля України щодо підвищення стійкості в умовах загрози з боку Росії.



Зеленський зустрівся з єврокомісаром Варгеї / Фото ОП

Сторони обговорили конкретні заходи

Зеленський подякував Євросоюзу за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Він закликав й надалі зберігати єдність усіх країн – членів ЄС у ці складні часи.

Під час зустрічі з Варгеї сторони обговорили й конкретні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України та країн ЄС в умовах сучасних безпекових викликів. Очевидно, мовиться про загрозу нового вторгнення Росії.