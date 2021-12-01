Зеленський обіцяє у 2022 році квартири всім ветеранам війни на Донбасі

Володимир Зеленський повідомив, що влада надасть квартири всім ветеранам війни на Донбасі, які стоять у черзі на житло від держави. Зробити це планують у 2022 році.

Відповідну заяву щодо квартир учасникам Антитерористичної операції та Операції об'єднаних сил Зеленський робив під час свого щорічного звернення у Верховній Раді.

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Зеленський пообіцяв квартири ветеранам

Я пишаюся тим, що ми наступного (2022 – 24 канал) року вперше з початку війни на Сході України повністю закриємо чергу на квартири для всіх ветеранів війни на Донбасі,

– зазначив президент.

За словами Зеленського, одразу після цього влада почне такий же процес для всіх українських військовослужбовців.

Глава держави також розповів, що у 2022 році фінансування сектору оборони та безпеки перевищить 320 мільярдів гривень. Для порівняння: у 2018 році ця сума становила 191,7 мільярда.

Збільшення фінансування армії: на що витратять гроші

Президент повідомив, що в Україні запускають комплексну ракетну програму та програму відновлення українського флоту. На неї піде частина виділених грошей. Іншу ж спрямують на новостворені кібервійська України.

Окрім цього, на території країни має з'явитися перший завод із виготовлення сучасних військових дронів.

З Великою Британією Україна планує реалізувати проєкт розвитку Військово-Морських сил України, а спільно з Туреччиною вже почали будівництво першого корвету для української армії. Також вперше уклали 4 масштабні угоди з Францією.