Зеленський обіцяє, що будь-які компроміси з Росією можливі лише після референдуму

Компроміси на переговорах між Україною та Росією буде вирішувати український народ на референдумі. Це стосується питань гарантій безпеки та тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю. Він зазначив, що у питаннях гарантії безпеки ітиметься про конституційні зміни та зміни українського законодавства.

Читайте також: Україна не може виконати ультиматум Росії, для цього треба нас всіх знищити, – Зеленський

Нас не беруть в НАТО, тому що бояться Росію. Нам треба заспокоїтись, сказати що, "окей, інші гарантії безпеки". Є країни НАТО, які хочуть бути гарантами безпеки, які, на жаль, не можуть нам запровадити стовідсоткове членство в Альянсі, але готові робити все те, що повинен був би робити альянс, якби ми були членами альянсу. І я вважаю що це нормальний компроміс,

– сказав Зеленський.

За його словами, він пояснює усім переговорним групам, що такі зміни можуть бути лише після референдуму.

"Народ повинен буде сказати і дати відповідь на ті чи інші формати компромісів. А ось якими вони будуть — це вже питання нашої розмови і розуміння між Україною і Росією. Тому у будь-якому випадку я готовий піти на все, якщо моя ця хода буде з нашим народом" – наголосив президент.

Що відомо про хід перемовин з Росією