Україна вдячна Німеччині за надану допомогу для боротьби з агресором. Водночас наша держава очікує від німецької сторони посилення української далекобійності.

Про це заявив Володимир Зеленський перед початком переговорів з кандидатом у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцем, повідомляє 24 Канал.

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Що очікує Зеленський від Мерца

Володимир Зеленський заявив, що очікує від Фрідріха Мерца позиції щодо геополітичних питань стосовно України, а також щодо вступу нашої держави в НАТО.

Дуже розраховуємо на посилення далекобійності України,

– зауважив український лідер.

Він також подякував Німеччині за допомогу, яку надає уряд і парламентарії Німеччини, а також безпосередньо німцям, які приймали українців у своїй країні із самого початку війни.

Окрім того, глава держави нагадав про створення Міністерства національної єдності, яке опікуватиметься разом із Міністерством закордонних справ допомогою українцям.

"Але особливо це міністерство опікуватиметься нашими людьми, які перебувають здебільшого в Польщі, в Німеччині, в Чехії, в інших країнах. Але в Німеччині сьогодні найбільше", – зазначив президент.

Зеленський також додав, що Україна дуже розраховує на зустрічі в Німеччині та створення відповідних департаментів для допомоги українцям.

Мерц підтримав надання далекобійної зброї Києву

Під час візиту до Києва лідер німецької опозиції, кандидат у канцлери від ХДС/ХСС, Фрідріх Мерц заявив, що у його країні триває "дуже інтенсивна" дискусія щодо військової підтримки України. Зокрема, це стосується і видів озброєння, які німецька сторона може надавати нашій державі.

Мерц наголосив на принциповому консенсусі в Німеччині щодо продовження військової підтримки України, спрямованої на швидке завершення конфлікту, що триває. Він підкреслив спільне бажання лідерів і громадян своєї країни уникнути тривалого продовження війни.

Позиція нашої фракції чітка – ми хочемо надати вашим Збройним Силам можливість досягати військових баз (у Росії – 24 Канал) – не цивільного населення та інфраструктури, а саме тих цілей, з яких ведеться війна проти вашої країни,

– сказав лідер опозиції.

Кандидат у канцлери Німеччини також нагадав, що кілька тижнів тому говорив у Бундестазі, що обмеженням дальності озброєння Німеччина "змушує Україну воювати із зав'язаною за спиною однією рукою".