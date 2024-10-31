Зеленський офіційно звільнив Костіна з посади генпрокурора

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Костіна з посади генерального прокурора.

Про це йдеться на сайті Офісу президента. Відповідний указ №745/2024 оприлюднили сьогодні, 31 жовтня.

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Зеленський звільнив Костіна з посади генпрокурора

Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора України. Відповідний документ оприлюднено на офіційному інтернет-представництві глави держави у четвер, 31 жовтня.

Звільнити Костіна Андрія Євгеновича з посади Генерального прокурора,

– ідеться в документі.

Додамо, у вівторок, 29 жовтня, народні депутати проголосували за відставку Андрія Костіна з посади Генерального прокурора України. Рішення підтримали 255 народних обранців.

Раніше відставку Костіна підтримали в правоохоронному комітеті Верховної Ради.

Нагадаємо, Андрій Костін подав у відставку 22 жовтня на тлі скандалів навколо МСЕК та інвалідностей прокурорів.