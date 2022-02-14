Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання: ЗМІ прогнозували, що у цей день "нападе Росія"

Володимир Зеленський оголосив 16 лютого 2022 року Днем єднання. У такий спосіб президент хоче консолідувати українців на тлі загрози нового російського вторгнення.

Водночас глава держави доручив Кабміну підвищити грошове забезпечення військовим, прикордонникам та нацгвардійцям. Відповідний указ з'явився на сайті ОП ввечері 14 лютого.

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Подробиці про президентський указ

У документі наголосили, що День єднання дозволить зміцнити стійкість суспільства в умовах зростання гібридних загроз, а також інформаційно-пропагандистського й морально-психологічного тиску на суспільну свідомість.

Зеленський постановив 16 лютого:

підняти державний прапор на будинках та спорудах по всій Україні;

виконати о 10.00 державний гімн;

закордонним дипломатичним установам України – провести відповідні іміджеві заходи.

Кому мають підвищити грошове забезпечення

Президент доручив Кабміну затвердити план заходів щодо підвищення грошового забезпечення військових ЗСУ – на 30% вже з 1 березня. На це в урядовців є час до 15 лютого. Такі ж терміни передбачені й для того, аби забезпечити доведення до 20% від початку 2022 року підвищення фінансування прикордонникам та нацгвардійцям.

Інші доручення глави держави для уряду

Згідно з указом Зеленського українців мають щоденно інформувати про реальний стан безпекової ситуації та заходи, які держава вживає для зміцнення обороноздатності. Для цього на основі наявних інформаційних ресурсів створять єдину інформаційну платформу UАразом.

Ще одне завдання для Кабміну – прискорення створення й функціонування системи територіальної оборони, а також належного ресурсного забезпечення підготовки громадян до національного спротиву.

Про що писали раніше іноземні ЗМІ

Німецьке видання Der Spiegel стверджувало, що напад Росії нібито запланований на середу, 16 лютого. При цьому, там визнали, що не можна оцінити неминучість вторгнення нападу.

Американське видання Bloomberg писало, що наміри Путіна – невідомі, але загроза нової агресії зберігатиметься упродовж найближчих днів. Лише от дату назвали іншу – 15 лютого.

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