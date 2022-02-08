Зеленський оголосив про старт народовладдя – перше опитування вже в Дії

Володимир Зеленський анонсував старт в Україні цифрового народовладдя. Перше опитування для українців вже з'явилося в Дії.

В Україні розпочався саміт з нагоди дворіччя Дії. На ньому, повідомляє 24 канал, виступив президент Володимир Зеленський.

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Зеленський оголосив про старт народовладдя

Глава держави нагадав, що одним з основних пунктів його президентства є питання народовладдя. Це означає можливість приймати важливі рішення разом, зокрема й у режимі онлайн. "Ми робимо на цьому шляху перший крок – у Дії запускається послуга опитування", – повідомив Зеленський.

Він наголосив, що це перший масштабний інструмент електронної демократії. Для українців це передбачає можливість висловлювати свою позицію, впливати на рішення, для держави – нагода швидко дізнатися думку людей.

А для всіх нас це означає фактично старт цифрового народовладдя,

– додав український лідер.

У Дії вже є перше опитування

Зеленський також назвав перше запитання, яке вже є на ресурсі: "У Дії з'явилися нові цифрові послуги. Яка на вашу думку є найбільш корисною?".

На вибір українцям пропонують такі відповіді:

зміна місця реєстрації,

довідка про несудимість,

належний користувач,

опитування.

Президент закликав користувачів Дії обирати свій варіант та спостерігати за тим, як працює електронна демократія.

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Під час нього презентуватимуть нові послуги, які незабаром або ж вже 8 лютого стануть доступними у застосунку.

Окрім Зеленського, на заході виступають міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, команда Дії та Мінцифри.

Під час саміту також розкриють більше подробиць щодо функції генерування довідки про несудимість.

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