Зеленський оновив склад воєнного кабінету РНБО

Ще кілька представників Кабінету Міністрів та Офісу Президента увійшли до складу воєнного кабінету Ради нацбезпеки й оборони. Такий указ 13 липня видав глава держави.

Цим указом (289/2021) Зеленський вніс зміни до "Положення про воєнний кабінет Ради національної безпеки й оборони України", затвердженого ще у березні 2015. Серед новачків у воєнному комітеті РНБО – два віцепрем'єри та заступники голови Офісу Президента.

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Воєнний кабінет Ради національної безпеки й оборони зазнав змін

Хто раніше був членом воєнного кабінету

Прем'єр-міністр.

Міністр внутрішніх справ.

Міністр закордонних справ.

Міністр оборони.

Голова Служби безпеки України.

Начальник Генштабу Збройних сил.

Голова Держприкордонслужби.

Командувач Нацгвардії

Глава Адміністрації Президента.

Спікер Верховної Ради (за згодою).

Хто відтепер буде у воєнному кабінеті, окрім зазначених вище

Віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Віцепрем'єр-міністр – міністр із питань стратегічних галузей промисловості України.

Заступник голови Офісу Президента, відповідальний за питання національної безпеки й оборони.

Перші заступники секретаря РНБО.

Звісно, документом змінено й назву посади глави Адміністрації Президента – на керівника Офісу Президента.

Воєнний кабінет РНБО – що це і чим займається Воєнний кабінет – орган РНБО, створений 18 лютого 2015.



Його завдання – визначати потреби країни в кількості військ, зброї, військовій техніці, матеріальних, енергетичних, фінансових, інформаційних та інших ресурсах.



Також кабінет займається питаннями військової допомоги Україні від іноземних держав і міжнародних організацій.

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