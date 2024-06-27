Спілкування стане регулярнішим: в Угорщині прокоментували розмову між Зеленським та Орбаном

Український президент Володимир Зеленський та угорській прем'єр-міністр Віктор Орбан поговорили. В Угорщині прокоментували цей діалог.

Угорщина не планує надавати Україні військову допомогу через Європейський фонд миру. Будапешт готовий розблокувати транші, якщо Єврокомісія або держави-члени ЄС знайдуть механізм, аби угорські кошти не витрачалися на допомогу українській армії, заявив політичний радник угорського прем’єра Балаш Орбан у коментарі 24 Каналу.

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Двосторонні перемовини регулярні

Політичний радник угорського прем’єра Балаш Орбан у коментарі 24 Каналу сказав, що Україна та Угорщина регулярно проводять двосторонні перемовини. А через головування Угорщини в Раді ЄС діалог стане ще активнішим.

Він не розповів, про що саме сьогодні говорили Володимир Зеленський та Віктор Орбан під час круглого столу в Єврораді. Втім, каже, що діалог посилиться під час угорського головування в Раді ЄС з 1 липня.

Це вимагає більше дипломатичних зусиль. І хоча, з угорської сторони у нас є складнощі та різні погляди з Україною, але це не означає, що ми не маємо спілкуватися. В цій ситуації я очікую частішого і регулярнішого спілкування між двома лідерами,

– зазначив Балаш Орбан.

На питання, чи очікувати двосторонню зустріч між Зеленським та Орбаном, політичний радник пояснив, що не може нічого підтвердити.

Угорщина не підтримує Україну

За його словами, позиція Угорщини щодо виділення військової допомоги в межах Європейського фонду миру для України не змінилась.

Ми не хочемо брати участь у військовій підтримці України, тому що це позиція Угорщини протягом тривалого. Те, що ми намагаємося зробити з нашими європейськими колегами, які хочуть бути залучені в це, це як зробити так, аби угорські кошти не потрапляли через цей канал,

– сказав Орбан.

Балаш Орбан додав, що Угорщина не проти фінансувати Європейський фонд миру, однак кошти мають спрямовуватися на інші напрямки, а не на допомогу Україні. Представник уряду каже, що це лише технічна перешкода.

"Ми завжди чекаємо на відповідні пропозиції з боку Комісії та інших країн-членів ЄС", – сказав Орбан щодо шляхів розблокування військових траншів.

Раніше стало відомо, що глава угорського уряду не в захваті від початку перемовин про вступ нашої держави в Євросоюз. Лідер Франції Емануель Макрон хоче переконати Орбана у важливості підтримки України.