Зеленський отримав запит про розрив дипломатичних відносин з Росією: збирається розглянути

Президент Володимир Зеленський 22 лютого отримав запит про розрив дипломатичних відносин з Росією. Його невдовзі розглядатимуть.

За словами Зеленського, Росія прекрасно знає, що Україна завжди готова до діалогу. Президент на брифінгу наголосив, що Київ пропонував різні переговорні формати.

До теми У "Слузі народу" пропонують розірвати дипломатичні відносини з Росією через рішення Путіна

Зеленський розгляне запит про розрив дипломатичних відносин

Президент зазначив, що йому вже надійшов запит від Міністерства закордонних справ про розрив дипломатичних відносин з Росією. Глава держави розгляне його вже незабаром.

Одразу після нашої пресконференції я буду дивитись і пропрацьовувати це питання,

– сказав Зеленський.

Крім цього, політик вивчатиме й інші питання, які стосуються ескалації з боку Росії.

Зеленський отримав запит про розрив дипломатичних відносин з Росією:

Що цьому передувало

Раніше пропозицію про розірвання дипломатичних відносин висунули у "Слузі народу". Депутат Богдан Яременко переконаний, що саме це має стати першим кроком відповіді Москві.

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого "визнав" бойовиків на окупованому ним Донбасі. Він підписав з маріонетками "договори" про дружбу та співробітництво.

Укази Путіна передбачають введення на Донбас російських військ – мовляв, для миру. Зауважимо, що московські найманці і так там перебувають вже восьмий рік. Зеленський наголосив, що цим рішенням Кремль фактично офіційно визнав це.

Україна трактує кроки Путіна як порушення своєї територіальної цілісності та суверенітету. Весь цивілізований світ думає так само. Крім того, акцентують на кричущому порушенні міжнародного права та виході Росії з мінських угод. Москві обіцяють серйозні нові санкції з чотирьох континентів.

Путін оголосив про "визнання" незалежності бойовиків Донбасу, дивіться відео: