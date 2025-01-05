Вступ України до НАТО без окупованих територій: Зеленський відповів, чи піде на це

Президент України окреслив умови, які необхідні для припинення вогню. Зеленський оцінив ймовірність вступу країни в НАТО без окупованих територій.

Глава держави в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману пояснив, що законодавче запрошення до НАТО робиться Україні у міжнародно визнаних кордонах. Втім, гарантії Альянсу можуть діяти на частині території, яка контролюється урядом, передає 24 Канал.

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Чи можливий вступ України в НАТО без окупованих територій

Володимир Зеленський вважає, що такий варіант цілком можливий. Водночас він також підкреслив важливість озброєння України. Політик відмовився публічно розкривати деталі збройного пакету, який потрібно надати Києву. Він зауважив, що передача необхідної зброї залежить від політичної волі США. Частково озброєнням Україну мають забезпечити американці, а частково – ЄС.

Крім того, потрібні санкції. На думку Зеленського, потрібно повністю витіснити російську енергетику з ринку і замінити її на дешеву американську нафту і газ. Президент зауважив, що це буде вигідно світу і принесе США гроші, а у Путіна, навпаки, закінчаться кошти на війну.

До слова, президент поскаржився, що союзники перед початком вторгненням не допомогли Україні. Він просив їх про зброю і санкції. Втім, партнери казали, що підуть на це, якщо "Путін перетне кордон і почне вбивати".