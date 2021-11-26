Зеленський озвучив, чого очікує від нового уряду Німеччини

Володимир Зеленський поспілкувався з німецькою канцлеркою Ангелою Меркель, яка вже найближчим часом піде у відставку. Президент сподівається, що зміна уряду в її країні не вплине негативно на підтримку України.

Про розмову з німецькою політикинею глава держави розповів під час пресмарафону 26 листопада. Меркель запевнила його, що політика Німеччини щодо підтримки України справді буде незмінною.

Важливо Меркель запевнила Зеленського, що нова агресія Росії не залишиться без відповіді

Чого очікує глава держави від Німеччини

Втім, український президент переконаний, що вона повинна бути навіть ще кращою, ніж була. Проте це вже буде темою його перемовин з новин німецьким канцлером. Вже відомо, що ним стане 63-річний соціал-демократ Олаф Шольц.

Як і будь-яка прогресивна людина я очікую предметних речей. Результатів, які б нам дуже сильно допомогли. І в економічній, і в енергетичній безпеці,

– наголосив Зеленський.

Мовиться також і про результати, які б допомогли Україні бути енергетично незалежною, й досягнути спокою на українському Донбасі. Також політик сподівається на потужну санкційну політику, поки нам не повернуть наші території.

"Чекаємо з боку Німеччини й потужних гарантій щодо газу та інших енергоресурсів. І все ж таки – максимального тиску на Росію щодо припинення військового конфлікту на Донбасі. Війни, яка йде вже 8 років", – додав президент.

Зеленський: "Північний потік-2" – це трагедія

Глава держави пригадав й саміт "нормандської четвірки", який відбувся у Парижі наприкінці 2020 року. Він зауважив, що тоді вдалося досягти низки домовленостей саме за сприяння уряду Меркель. "Тоді ми домовилися з Росією. Я вдячний всім сторонам, Німеччина зіграла важливу роль. Я б хотів, щоб ми могли розраховувати на цю допомогу", – зазначив він.

Я б хотів, аби "Північний потік-2" був не просто зброєю Росії чи бізнесом деяких країн, зокрема – Німеччини та Росії. Для нас це велика трагедія,

– підкреслив політик.

Зеленський застеріг, що новий російський газопровід може стати ще одним ресурсом, яким Росія буде користуватися у переговорному дипломатичному процесі. Тож він хоче, аби у цьому питанні все відбувалося згідно із законодавством, й щоб Україна була захищеною.

Що раніше казали в українському МЗС

Про очікування від нового німецького уряду вже висловлювався міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він наголосив, що Україна не очікує радикальних змін у зовнішній політиці Берліна. Дипломат відзначив, що у коаліційній угоді є "дуже чіткі формулювання щодо Москви". Втім, Київ хотів би бачити чіткішу й принциповішу позицію щодо "Північного потоку-2".

Очільник МЗС має намір знову порушити питання про можливість надання Україні військової допомоги з боку Німеччини. Він підкреслив, що наразі немає жодних правових, політичних чи моральних обмежень для постачання зброї з будь-якої держави. Мовляв, це допоможе зміцнити обороноздатність України.