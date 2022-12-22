Зеленський передав Конгресу прапор від захисників Бахмута

Президент Володимир Зеленський виступив перед Конгресом США 22 грудня. У своїй промові він розповів про ситуацію на найважчій ділянці фронту – під Бахмутом.

Зеленський передав конгресменам прапор України, який він отримав від військових з Бахмута. Це знак вдячності за військову допомогу Штатів, інформує 24 канал.

Важливо Про Бахмут, необхідну зброю та санкції: Зеленський виступив перед Конгресом

Символ майбутньої перемоги

Політик розповів, що російські війська атакують Бахмут вдень й вночі з травня, але українське місто тримається.

Цей прапор є символом нашої перемоги в цій війні. Нехай він залишається з вами,

– наголосив президент.

Глава держави не сумнівається – ми переможемо, тому що ми об'єднані: Україна, Америка та весь вільний світ.

Зеленський передав конгресменам прапор з Бахмута / Скриншоти з відео:

Зеленському натомість вручили прапор США, який сьогодні майорів над Капітолієм на честь його візиту.



Зеленському вручили прапор США / Скриншот з відео

Президент вручає прапор: відео

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