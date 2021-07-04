Ознайомився з озброєнням судна: Зеленський піднявся на есмінець США Ross

Перебуваючи в Одесі, Володимир Зеленський піднявся на борт есмінця Ross, який належить ВМС США. Корабель бере участь у військових навчаннях "Сі Бриз – 2021".

На борту Ross Зеленський ознайомився з обладнанням та озброєнням судна. Окрім того, український лідер провів розмову з командувачем 6-го флоту Військово-морських сил США віцеадміралом Юджином Блеком.

Зауважте Зеленський розповів, коли Україна отримає від США бойові катери Mark VI

Зеленський звернув увагу на символізм того, що День ВМС України та День Незалежності США відзначають 4 липня. Президент наголосив: він вважає, що ці 2 події – пов'язані між собою.

Сьогодні Україна відстоює свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність на Сході. І ми віримо, що завдяки підтримці США і на суші, і на воді, і в повітрі зможемо упевненіше та успішніше захищати нашу незалежність,

– наголосив Зеленський.

За словами українського лідера, наймасштабніші за всю історію навчання "Сі Бриз-2021" свідчать, що Україна – не сама перед обличчям російської агресії.

Віцеадмірал Юджин Блек зауважив, що для американських військових – велика честь вітати на борту есмінця президента країни, яка бореться за свою незалежність.

Зеленський вже привітав народ США