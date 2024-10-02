У РНБО ухвалили низку рішень щодо оборонного бюджету на 2025 рік: деякі досить цікаві

Володимир Зеленський 2 жовтня підписав указ, який стосується фінансування сектору безпеки і оборони у 2025 році. Мова про рішення РНБО "Про пропозиції до проєкту Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік".

Як ідеться в указі Зеленського, частина інформації є закритою. Але відомо, що йдеться не тільки про вчасні виплати військовим і підвищення видатків на сектор оборони та безпеки, але й про захист інфраструктури, розбудову системи стратегічних комунікацій, реформування органів правопорядку та забезпечення функціонування підготовки населення до національного спротиву.

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РНБО хоче внести пропозиції до бюджету, Зеленський підтримав

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 жовтня 2024 року "Про пропозиції до проєкту Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України" (додається, для службового користування, без абзаців шостого – сьомого та одинадцятого – дванадцятого підпункту 3 пункту 1 – відкрита інформація),

– сказано на сайті президента.

Що підписав Зеленський:

передбачити під час доопрацювання у проєкті Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" загальний фінансовий ресурс на забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі не менше 26,3 відсотка валового внутрішнього продукту для сектору безпеки і оборони України, водночас фінансування потреб сектору безпеки і оборони України передбачити в обсязі не менше 2 223 042,4 мільйона гривень;

забезпечити можливість збільшення у 2025 році обсягу видатків на національну безпеку і оборону України з урахуванням воєнно-політичної обстановки та вимог бюджетного законодавства;

вжити заходів для забезпечення своєчасного та у повному обсязі фінансування у 2025 році для органів сектору безпеки і оборони України на виплату грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

пріоритетними напрямами є розвиток сектору безпеки і оборони відповідно до принципів та стандартів НАТО і ЄС, удосконалення планування та управління ресурсами у сфері безпеки і оборони, підтримання та підвищення спроможностей Збройних Сил України, забезпечення функціонування підготовки населення до національного спротиву, забезпечення належного захисту об'єктів критичної інфраструктури; розвиток національної системи кібербезпеки, розбудова спроможностей кібероборони для відсічі і стримування агресії проти України у кіберпросторі, забезпечення кіберзахисту критичної інфраструктури, забезпечення інформаційної безпеки держави, посилення спроможностей із протидії інформаційній агресії та дезінформації, розбудова системи стратегічних комунікацій, реформування органів правопорядку, реалізація державної політики у сфері інтегрованого управління кордонами.

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