Зеленський підписав законопроєкт про НАБУ та САП: інформацію про це двічі міняли на сайті Ради

Володимир Зеленський ввечері 22 липня підписав скандальний законопроєкт №12414. Згодом на сайті українського парламенту прибрали цю інформацію, проте зрештою вона знову з'явилася.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Верховної Ради України.

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Зеленський поставив підпис під законопроєктом №12414

На сайті Верховної Ради України пізно ввечері з'явилася інформація, що Володимир Зеленський повернув зі своїм підписом законопроєкт №12414.



На сайті ВРУ з'явилася інформація, що Зеленський підписав скандальний законопроєкт щодо НАБУ / Скриншот 24 Каналу

Уже через кілька хвилин на сайті ця інформація зникла. Останнім там позначений статус, що законопроєкт "направлено на підпис Президенту України".



Згодом інформація про підпис президента під законопроєктом – зникла / Скриншот 24 Каналу

Станом на 23:24, на сайті Верховної Ради зазначено, що свій підпис під законопроєктом Володимир Зеленський усе ж поставив. Поки що інформація про цей статус лишається актуальною.



Зеленський усе ж підписав законопроєкт щодо НАБУ та САП / Скриншот 24 Каналу