"Гірше, ніж удар по Красній площі": ексглава МЗС про дозвіл Зеленського провести парад у Москві

Дональд Трамп 8 травня оголосив про триденне перемир'я між Україною та Росією з 9 по 11 травня. Згодом Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє проведення параду у Москві на Красній площі 9 травня. Цей крок українського керівництва викликав широкий резонанс як у Росії, так і у світі.

Колишній міністр закордонних справ України (2007 - 2009) Володимир Огризко у розмові з 24 Каналом звернув увагу на те, який ефект мав указ українського президента щодо дозволу проведення параду у Москві. Нагадаємо, що у цьогорічний військовий парад був коротший за попередні роки і без участі важкої техніки.

Важливо Україна офіційно дозволяє Росії провести парад на 9 травня, – указ Зеленського

Що довів Зеленський своїм указом про дозвіл проведення параду у Москві?

Огризко наголосив, що креативність та почуття гумору є тим, що обеззброює ворога інколи не менше, ніж удар по Красній площі.

Зверніть увагу! Військовослужбовець та політичний консультант Олександр Антонюк вважає, що підписаний Зеленським указ про дозвіл параду на Красній площі став "інформаційним успіхом" для України. Цей крок Києва скасував звичну для росіян логіку, що нібито вони можуть комусь щось "диктувати, забороняти чи дозволяти". Але тепер ситуація кардинально змінилась. Антонюк наголосив, що цей хід є "серйозним ляпасом" не тільки Путіну, а й усьому цьому російському істеблішменту.

Дипломат підкреслив, що увесь світ сміється і показує пальцем у бік очільника Кремля, який начебто уявив себе володарем усього світу. А насправді йому дозволяють зробити те, чого він ніколи не очікував у житті.

"Путін зазнав такого удару під дих, від якого він психологічно вже ніколи не зможе відійти. І це чудовий спосіб продемонструвати, що справді Володимир Зеленський і Україна вирішує, що буде відбуватися на Красній площі. І очільник Кремля буде виконувати те, що Україна зрештою скаже", – впевнений Володимир Огризко.

До слова. Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував указ Зеленського, підкресливши, що Росії, мовляв, нічий дозвіл не потрібен. Він додав, що "горе тому, хто над Днем перемоги пробує жартувати".

Ексміністр закордонних справ зауважив, що підписаний Зеленським указ – це надзвичайно вчасний, влучний і дуже ефективний спосіб морального розкладання супротивника. Адже його результат усі бачать і сміються з нього, навіть, імовірно не публічно, росіяни.

Що цьому передувало?

Напередодні запланованого проведення параду російське міноборони оголосило перемир'я на 8 – 9 травня та висловило сподівання, що Україна підтримає цю ініціативу.

Володимир Зеленській водночас заявив про запровадження режиму тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня. Однак росіяни порушили його, щонайменше 1820 порушивши перемир'я.

Російські пропагандисти пригрозили Україні, що нібито у разі "провокації" під час параду 9 травня, Москва у відповідь може здійснити удари по центру Києва, зокрема по урядовому кварталу і Верховній Раді, будівлі СБУ, посольствах Латвії, Японії, Вірменії, а також по вулиці Банковій, де розташований, зокрема, Офіс Президента.

Проте ввечері 8 травня Дональд Трамп заявив про триденне перемир'я між Україною та Росією. А Володимир Зеленський підписав указ про дозвіл проведення параду у Москві 9 травня, пояснивши це крок враховуванням численних прохань та гуманітарною метою, про яку було наголошено у переговорах з із США.

Також генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес звернув увагу на те, що росіяни хотіли нав'язати власний сценарій короткого перемир'я. Але виявилось, що для Росії важливо, щоб саме Україна не зірвала парад на Красній площі 9 травня. Годжес наголосив, що Зеленський влучно заявив, що "Росія залежить від доброї волі України", і це, за словами генерал-лейтенанта "дуже іронічно".