Зеленський підписав закон про конфіскацію активів у тих, хто підтримує російську агресію

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб. Його ухвалили у Верховній Раді 12 травня.

Закон передбачає новий вид санкцій у вигляді стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також коштів, якими вона може прямо чи опосередковано розпоряджатися. Застосовувати таку міру будуть під час воєнного стану.

Читайте також З пропозиціями Зеленського: Рада прийняла заборону символіки російських окупантів

Що передбачає закон

Ініціатива перешкоджатиме використанню коштів, направлених на підрив національної безпеки України. Також блокуватиме залучення грошей, які готують підґрунтя для розпалювання та ведення агресивної війни, включно з пропагандою.

Як зазначив Володимир Зеленський, процедура виявлення та конфіскації активів підсанкційних осіб, які в той чи інший спосіб підтримують агресію окупантів проти України, дасть змогу швидко та ефективно поповнювати український бюджет.

Закон передбачає чітку інструкцію для органів, відповідальних за цей процес. Сподіваюся на продуктивну взаємодію всіх його учасників,

– наголосив президент.

Згідно із законом, відповідальним за пошук активів і звернення до суду буде центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб. Очікується, що ним стане Міністерство юстиції України. Наразі перед відомством стоїть завдання організувати роботу з виявлення та розшуку таких, що підлягають блокуванню, активів фізичних та юридичних осіб, вказаних у рішеннях Ради національної безпеки та оборони України.

Крім того, здійснення адміністративного судочинства у справах про застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави здійснюватиме Вищий антикорупційний суд (ВАКС).

До теми 6 мільйонів доларів на ЗСУ: НАБУ і САП передали армії рекордний хабар за Злочевського

Зауважимо, що 21 квітня 2021 року Верховна Рада проголосувала за цей закон, однак Президент Володимир Зеленський повернув його зі своїми пропозиціями до парламенту для повторного розгляду в сесійній залі. Після ухвалення закону з поправками Глава держави підписав документ.

Раніше у Верховній Раді наголосили, що ініціатива потрібна для посилення оборони України та відшкодування завданої шкоди. Водночас голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков зазначав, що за допомогою цього законопроєкту зможуть конфіскувати активи кума Путіна Віктора Медведчука.

Зверніть увагу – Медведчук розповів про роль Порошенка у вугільній справі та як діяла схема: деталі у відео