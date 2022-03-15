Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за співпрацю з Росією
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про колабораціонізм. Тепер за співпрацю з Росією загрожує кримінальна відповідальність.
Закон про колабораціонізм вже підписаний і невдовзі буде опублікований. Про це під час телемарафону повідомив віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко.
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Будь-яка людина та політична партія нестиме відповідальність за співпрацю з країною-агресоркою.
Закон про колабораціонізм підписаний вже президентом, за моєю інформацією, буде опублікований,
– заявив Корнієнко.
Що дає підписання закону про колабораціонізм
Насамперед мовиться про 2 закони, які стосуються колабораційної діяльності: №5143 та №5144:
Згідно з законом №5144, Кримінальний кодекс доповнить стаття 111-1 "Колабораційна діяльність". Вона вводить кримінальну відповідальність за:
- співпрацю з державою-агресором,
- її окупаційною адміністрацією,
- її збройними чи воєнізованими формуваннями у військовій, політичній, інформаційній, адміністративній, господарській та трудовій сферах.
За колабораційну діяльність загрожує ув'язнення терміном на 15 років, а також обмеження доступу до зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування.
Водночас закон №5143 дозволяє ліквідувати політичні партії, уповноважені особи яких були засуджені за колабораціонізм. Це нововведення стосується і юридичних осіб.
Також колаборантам забороняється:
- бути членами виборчих комісій,
- офіційними спостерігачами,
- представниками кандидата на пост президента України в Центральній виборчій комісії,
- довіреними особами кандидата на пост президента України,
- кандидатами на місцевих виборах тощо.
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