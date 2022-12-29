Зеленський підписав закон про медіа
29 грудня 2022, 19:45Читать новость на русском
Джерело:Верховна Рада України
Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон про медіа. Його схвалення є однією з вимог ЄС для вступу нашої країни.
Документ з підписом президента Володимира Зеленського повернувся до парламенту 29 грудня. Таким чином Україна виконала ще одну вимогу на вступ до ЄС.
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Що передбачає законопроєкт
13 грудня 299 депутатів Верховної Ради підтримали закон про медіа, який передбачає:
- Регулювання роботи онлайн-медіа, які дотепер не мали окремого статусу. Тепер онлайн-медіа вважатимуться ЗМІ, які регулярно поширюють інформацію за допомогою інтернету на власному вебсайті. Але це не стосуватиметься медіа, які віднесені до аудіовізуальних медіа.
- Розширення повноважень Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Зокрема вона регулюватиме й діяльність онлайн-медіа та матиме повноваження накладати покарання. Половину членів регулятора призначає президент, другу половину – Верховна Рада.
- Заборону на поширення російської пропаганди, інформації, яка принижує чи зневажає українську мову, інформації, що заперечує або виправдовує злочинний характер комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років в Україні, пропаганди наркотичних та психотропних речовин тощо.
- Врегулювання статусу каналу "Рада". Він стає державним, має забезпечувати трансляцію засідань Парламенту. Проте у час воєнного стану й обмеження прямих трансляцій канал викладатиме записи у день проведення пленарного засідання.