Зеленський підписав закон про примусове вилучення в Україні російського майна

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про примусове вилучення російського майна під час воєнного стану. Про це повідомили на сайті Верховної Ради України.

Відомо, що він має назву "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів".

Важливо "Люди п'ють з калюж, загиблих ховають у братських могилах": як Маріуполь виживає у блокаді

Згідно із Законом, примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації їх вартості.

Враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв’язала і веде проти України та її народу.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!