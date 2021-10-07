Зеленський підписав закон про протидію антисемітизму в Україні

Володимир Зеленський підписав закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні. Відповідний документ Верховна Рада ухвалила 22 вересня.

Очікується, що імплементація цього закону сприятиме подальшому зміцненню культури толерантності в українському суспільстві.

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Зеленський підписав закон про протидію антисемітизму

Президент 7 жовтня поставив свій підпис під законом "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні".

Документ має на меті створення законодавчого механізму для протидії антисемітизму в Україні та запобіганню його проявам задля захисту прав людини, запобігання випадкам ксенофобії, расизму та дискримінації.

Деталі підписаного президентом закону

У документі дають визначення терміну "антисемітизм" та вказують перелік його проявів. Також у законі є норма про заборону антисемітизму та його проявів.

За порушення вимог цього закону передбачена цивільноправова, адміністративна та кримінальна відповідальність. Йдеться, зокрема, про право на відшкодування матеріальної й моральної шкоди, завданої особі внаслідок антисемітизму та його проявів.

Прояви антисемітизму, що визначені у законі

заперечення права самоідентифікації осіб єврейського походження;

заклик, приховування або виправдання вбивства чи шкоди для цих осіб;

неправдиві, стереотипні, ненависницькі, озлоблені заяви про людей єврейського походження;

публічні висловлювання, пов'язані із засудженням осіб єврейського походження як колективно відповідальних за реальні чи уявні правопорушення, вчинені однією особою або групою осіб, незалежно від етнічного походження чи віросповідання;

заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост);

осквернення місць поховань людей єврейського походження та пам'ятників, присвячених ним

заклики до антисемітизму, розповсюдження відповідних матеріалів.

Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала цей закон 22 вересня.