Зеленський підписав закон про ратифікацію Римського статуту
Президент Володимир Зеленський 24 серпня підписав закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Тож, Україна офіційно ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду.
Ідеться про законопроєкт № 0285 про ратифікацію Римського статуту, який підтримала Рада цього тижня.
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Римський статут – це міжнародний договір, який став основою для створення МКС і визначив перелік злочинів, які суд має право розслідувати: воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид і злочини агресії.
Україна має зобов'язання щодо ратифікації Римського статуту в Угоді про асоціацію з Європейським Союзом (про це йдеться у статті 8). Також це одна з вимог для вступу України до ЄС.