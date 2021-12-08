Зеленський підписав закон про "вакцинаційну тисячу"

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про виплати українцям, які отримали 2 дози вакцини проти COVID-19. Таким чином громадяни з 19 грудня почнуть отримувати кошти.

Підпис глави держави з'явився на документі 8 грудня. Після цього законопроєкт повернули до Верховної Ради.

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Скільки держава виділить на виплати

Згідно з документом, який підписав Володимир Зеленський, держава виділить 8 мільярдів гривень на виплати українцям, які отримали дві дози вакцини проти коронавірусу.

Також на фонд боротьби з коронавірусом виділили додаткові 2,2 мільйона гривень.

Виплати за вакцинацію можна буде отримати уже з 19 грудня через додаток Дія.

"Вакцинаційна тисяча": головне

У листопаді 2021 року президент Володимир Зеленський анонсував виплати для вакцинованих українців.

Спершу уряд ухвалив рішення виділити на цю ініціативу 3 мільярди гривень, але через зростання темпів вакцинації, суму збільшили до 8 мільярдів.

Верховна Рада підтримала законопроєкт 2 грудня. "За" проголосували 253 нардепів.

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