Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій
Джерело:телеграм Ольги Совгирі
Президент Володимир Зеленський 14 травня підписав законопроєкт про заборону проросійських політичних партій.
Ініціатива набуде чинності з наступного дня після його опублікування. Мовиться про законопроєкт № 7172-1, який раніше підтримали 330 нардепів.
До речі Фракція ОПЗЖ у Верховній Раді офіційно припинила своє існування
Детальніше про заборону
Закон передбачає заборону політичних партій, які виправдовують або заперечують збройну агресію Росії проти України. Зокрема:
- Партії, представники яких говорили про війну Росії проти України як внутрішній чи громадянський конфлікт, які заперечували тимчасову окупацію частини території України.
- Партії, які виправдовували російських військових, інші незаконні збройні формування, банди, груп найманців, створених або підпорядкованих Росії, а також представників окупантів, позначаючи їх як "повстанці", "ополченці", "ввічливі люди".
Законопроєкт подали до парламенту 28 березня 2022 року. 1 квітня прийняли в першому читанні, а 3 травня – у другому. Нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що законопроєкту ніхто не перешкоджав. Ніхто не піднімав і не блокував правки. Крім того, за ініціативу проголосували навіть 17 колишніх членів "Опозиційної платформи – За життя".
ОПЗЖ більше не існує
Проросійська партія ОПЗЖ 12 травня офіційно припинила своє існування. У Верховній Раді повідомили про її розпуск. Проте її представники створили нову депутатську групу "Платформа за життя та мир". Очолив її Юрій Бойко, а увійшли туди Льовочкін, Макаренко, Мамоян, Папієв, Пузанов, Суркіс, Шуфрич, Борт, Дунаєв, Іоффе, Качний, Ларін, Льовочкіна, Скорик, Чорний, Королевська, Солод тощо.
Нагадаємо, що ще 20 березня РНБО зупинила будь-яку діяльність проросійських політичних партій на час воєнного стану. Секретар РНБО Олексій Данілов пообіцяв, що з кожним депутатом ОПЗЖ розберуться окремо. За його словами, партія ще не добита, але буде обов'язково знищена. Перед українським законом відповідатимуть і депутати ОПЗЖ, які допомагають окупантам.
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