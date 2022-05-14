Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій

Президент Володимир Зеленський 14 травня підписав законопроєкт про заборону проросійських політичних партій.

Ініціатива набуде чинності з наступного дня після його опублікування. Мовиться про законопроєкт № 7172-1, який раніше підтримали 330 нардепів.

До речі Фракція ОПЗЖ у Верховній Раді офіційно припинила своє існування

Детальніше про заборону

Закон передбачає заборону політичних партій, які виправдовують або заперечують збройну агресію Росії проти України. Зокрема:

Партії, представники яких говорили про війну Росії проти України як внутрішній чи громадянський конфлікт, які заперечували тимчасову окупацію частини території України.

Партії, які виправдовували російських військових, інші незаконні збройні формування, банди, груп найманців, створених або підпорядкованих Росії, а також представників окупантів, позначаючи їх як "повстанці", "ополченці", "ввічливі люди".

Законопроєкт подали до парламенту 28 березня 2022 року. 1 квітня прийняли в першому читанні, а 3 травня – у другому. Нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що законопроєкту ніхто не перешкоджав. Ніхто не піднімав і не блокував правки. Крім того, за ініціативу проголосували навіть 17 колишніх членів "Опозиційної платформи – За життя".

ОПЗЖ більше не існує

Проросійська партія ОПЗЖ 12 травня офіційно припинила своє існування. У Верховній Раді повідомили про її розпуск. Проте її представники створили нову депутатську групу "Платформа за життя та мир". Очолив її Юрій Бойко, а увійшли туди Льовочкін, Макаренко, Мамоян, Папієв, Пузанов, Суркіс, Шуфрич, Борт, Дунаєв, Іоффе, Качний, Ларін, Льовочкіна, Скорик, Чорний, Королевська, Солод тощо.

Нагадаємо, що ще 20 березня РНБО зупинила будь-яку діяльність проросійських політичних партій на час воєнного стану. Секретар РНБО Олексій Данілов пообіцяв, що з кожним депутатом ОПЗЖ розберуться окремо. За його словами, партія ще не добита, але буде обов'язково знищена. Перед українським законом відповідатимуть і депутати ОПЗЖ, які допомагають окупантам.

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