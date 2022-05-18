Зеленський підписав закон про захист людей, які зазнали репресій і потрапили у російський полон
Володимир Зеленський підписав закон про соціальний і правовий захист осіб, яких позбавили особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Документ також стосується членів їхніх сімей.
Про це президент повідомив у відеозверненні, повідомляє 24 канал. Зеленський підписав закон у День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
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Чому цей документ важливий
За словами Зеленського, документ необхідний для захисту усіх мирних цивільних людей, які зазнали репресій від окупантів, а також тих, кого взяли у полон.
Цей закон, зокрема, для Нарімана Джелялова і багатьох інших, хто у Криму, у своєму рідному домі, позбавлений чужинцями волі. Для тих, хто утримується в тюрмах на півострові й хто вивезений в Росію,
– зазначив президент.
Також цей закон необхідний для рідних і близьких усіх бранців Кремля: у Донецьку, Луганську, в окупованому Криму – для усіх, хто зазнав знущань від ворога.
Зеленський наголосив, що українська сторона обов'язково відновить справедливість.
"Намагаючись окупувати Україну і зруйнувати наше життя, теперішні кати народу також були впевнені, що у них все вийде й що ми нібито не витримаємо. Однак ми витримали й боремось, щоб повернутись в кожний куточок нашого дому. І повертаємось", – наголосив Зеленський.
Що передбачає закон
- Щорічну державну та одноразову державну грошову допомогу постраждалим та членам їхніх сімей.
- Медичну та реабілітаційну допомогу, санаторно-курортне лікування.
- Гарантії відшкодування витрат на професійну правову допомогу, яку надавали для захисту прав і законних інтересів людей.
- Реалізацію та гарантування трудових прав, прав на пенсійне забезпечення, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, прав на освіту.
- Спрощений порядок видачі документів, які посвідчують особу, та відстрочення платежів за зобов'язаннями людей, яких позбавили особистої свободи через збройну агресію проти України.
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