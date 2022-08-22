"Держава має зробити ветеранську політику своїм пріоритетом": Зеленський підписав важливий закон
Джерело:сайт Президента України
Наші воїни зробили неймовірний подвиг, історію якого продовжують писати. Україна має попіклуватися про тих, хто дав відсіч агресору та зберіг наш суверенітет.
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у форумі "Захисники. Перекличка". Він подякував ветеранам, які боронили Україну від окупантів, та повідомив про новий закон щодо наших героїчних захисників.
Читайте також Удари російської артилерії просто неможливо порахувати, – Зеленський у зверненні до українців
Ветерани мають відчувати вдячність за свій подвиг
У своїй промові перед ветеранами глава держави наголосив, що кожен герой має відчувати вдячність держави та народу за свій неймовірний подвиг.
Ветеранська політика – це пріоритетний і самостійний напрямок державної політики. Не додаток до чогось, не за залишковим принципом, а пріоритетний і самостійний,
– заявив Зеленський.
Він додав, що вся державна політика щодо ветеранів має базуватися на взаємодії з героями. Вони не лише мають бачити, які кроки для них робить держава, а й брати безпосередню участь у розробці та імплементації конкретних рішень. Вже сьогодні в Україні є понад 500 тисяч учасників бойових дій, і з часом цей показник зростатиме, що зробить ветеранську спільноту України чи не найбільшою у світі.
Зеленський підкреслив, що держава та бізнес мають зробити усе для того, аби ветерани могли знову інтегруватися у мирне життя. Герої отримають допомогу у здобутті освіти, працевлаштуванні та започаткуванні власного бізнесу. Відповідний закон, який розвиває систему переходу героїв від військової кар'єри до цивільного життя, він вже підписав.
"На рівні Міністерства у справах ветеранів також здійснюються відповідні ініціативи, але їх має бути більше, значно більше, і вони мають бути всеукраїнськими, щоб у кожному регіоні нашої держави була сучасна, зручна й ефективна система реабілітації", – додав глава держави.
Дивіться також – росіяни досі намагаються шантажувати Європу газом: відео