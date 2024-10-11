Зеленський підсумував результати своїх візитів у країни Європи

Володимир Зеленський протягом тижня провів низку закордонних візитів. Він наголосив на важливості цих зустрічей.

Зокрема, він повідомив про новий оборонний пакет від Німеччини. Про це лідер України сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

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Візити Зеленського у країни Європи

Важливий тиждень зустрічей із нашими друзями в Європі – найбільші оборонні донори і ще стратегічний регіон Балкан та загалом Південно-Східної Європи,

– так почав звернення президент.

Він розповів, що відбулися перемовини з канцлером Німеччини Шольцом, а також була зустріч з президентом Штайнмаєром. Український лідер наголосив, що буде новий оборонний пакет для України від Німеччини.

Він подякував особливо за допомогу системами ППО і підкреслив, що в цьому Німеччина безумовний лідер підтримки. А також висловив вдячність за ще одну IRIS-T.

Зеленський розповів, що вони обговорили з Шольцом, якою буде підтримка в цьому році та у 2025 році. Гарант наголосив, що для України дуже важливо, щоб обсяг допомоги від Німеччини залишався сталим, і "це буде сигналом, що і шлях до миру попри все буде впевненим". Також під час дискусії піднесли питання, як більше консолідувати світ для наближення миру.

Президент України також проінформував свого німецького колегу Штайнмаєра про нашу роботу з партнерами й те, "як ми можемо додати сили позиціям України, щоб уся Європа від цього виграла".

Вранці 11 жовтня президент у Ватикані провів зустріч із Папою Римським Франциском і Держсекретарем кардиналом Пароліном.

Дуже чутливе питання для України, для багатьох сімей в Україні – звільнення з російського полону наших людей. Воїни й цивільні, діти й дорослі. Тисячі українців і українок. Учора стало відомо про загибель у російському полоні української журналістки Вікторії Рощиної. Мої співчуття рідним. Але вона була у списках на обмін. Дуже важко вести цю роботу – підштовхувати обміни, і саме тому потребуємо спеціальної допомоги, зокрема зусиль Ватикану,

– сказав президент.

За його словами, вони домовилися, що Україна передасть список журналістів, які зараз у полоні в Росії. Вони також обговорили детально повернення цивільних, повернення депортованих дітей. "І ми сподіваємося на підтримку. Ми готуємо на цей місяць зустріч у Канаді саме щодо цього пункту Формули миру, щодо гуманітарних питань. Я запросив Ватикан узяти участь", – розповів Зеленський.

І тут, у Німеччині, і вчора (10 жовтня – 24 Канал) за один день одразу в трьох країнах – Британія, Франція, Італія – я представив лідерам Європи наш План перемоги. Прем'єр-міністру Стармеру, президенту Макрону, главі уряду Італії Джорджії Мелоні. І сьогодні – у розмові з Олафом. Усі деталі нашої стратегії наближення миру – геополітичні, військові, економічні,

– зазначив український лідер.

Британія. Президент розповів, що Лондону дали пояснення, яка далекобійність зараз потрібна і яке наше бачення, щоб зміцнити фронт.

Франція. За словами Зеленського, відбулася дуже хороша розмова була з Еммануелем Макроном, і "Франція багато в чому вже допомогла нам об’єднати інших партнерів, зараз розраховуємо саме на таке лідерство".

Італія. Гарант наголосив на принциповій позиції глави уряду Джорджії Мелоні, чітке розуміння наших мотивів і потреб Європи.

Німеччина. Український лідер подякував канцлеру за сьогоднішню розмову. Він вказав, що усі деталі в Німеччини є – і щодо воєнних аспектів, і щодо геополітичних та економічних.

"Ми повинні діяти разом – кожен, хто має необхідну силу, необхідний вплив, щоб гарантувати надійний мир, щоб примусити Росію до миру. Але діяти треба зараз, цими місяцями. Посилити наших хлопців на фронті. Посилити наші спільні позиції. Тепер на рівні команд ми будемо працювати з партнерами у Європі, щоб максимально наповнити кожен запланований крок, і цей наш План має привести до дієвого другого Саміту миру, щоб війна завершилась. І щоб це було справедливе, чесне завершення війни", – сказав він.

Також президент подякував Хорватії й усім партнерам на Балканах та в регіоні Південно-Східної Європи за "вже третій наш саміт – цей формат, який допомагає берегти європейську єдність".

Зеленський висловив вдячність всім за підтримку Формули миру й формату Саміту миру.

Я впевнений, що План перемоги – якщо партнери справді рішучо будуть з нами – стане надійним мостом між ситуацією зараз і миром, якого ми всі так прагнемо,

– наголосив президент.