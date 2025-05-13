Зеленський підтвердив у четвер зустріч з Ердоганом і заявив, що чекатиме Путіна

Володимир Зеленський повідомив, що у нього буде зустріч з Ердоганом в четвер, 15 травня. Вона відбудеться в столиці Туреччини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського.

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Лідер України розповів, що він з президентом Ердоганом проговорили, що у них буде зустріч в четвер, 15 травня. Зеленський вказав, що зустріч відбудеться в столиці Туреччини – Анкарі.

Ми будемо чекати на зустріч з Путіним в Туреччині,

– сказав президент.

Якщо Путін прилетить в Стамбул, то Зеленський та Ердоган поїдуть туди до нього.

"Щоб Росія не маніпулювала містами і не казала, що Путін не готовий прилітати в Анкару, а готовий летіти тільки в Стамбул, я одразу хочу сказати: "Якщо Путін прилітає в Стамбул, а не в столицю, я передав сигнал президенту Ердогану і турецька сторона готова, що ми з Ердоганом полетимо в Стамбул", – зазначив гарант України.

Так, Зеленський наголосив, що "ми зробимо все, щоб ця зустріч відбулася".

Президент України заявив, що якщо Путін справді готовий не лише в медіапросторі, а й в реальному житті зустрічатись, "і тоді на рівні лідерів ми зробимо все, щоб домовитись про припинення вогню".

"Бо саме з ним я повинен домовлятись про припинення вогню, бо тільки він це вирішує", – підкреслив Зеленський.

Крім цього, він вказав, що ми запропонували Трампу доєднатись до зустрічі. Проте наразі Зеленський не знає рішення лідера США щодо цього.

"Але у будь-якому випадку, якби він (Трамп – 24 Канал) підтвердив свою участь, я думаю, що це би мало додатковий імпульс до того, щоб Путін прилетів", – резюмував президент України.