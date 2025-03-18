Зеленський підтвердив майбутній обмін полоненими між Україною та Росією

Сьогодні, 18 березня, після розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Владімір Путін заявив, що Україна та Росія проведуть обмін полоненими. Український глава держави Володимир Зеленський прокоментував цю заяву.

За його словами, обмін справді відбудеться. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням пресконференцію Зеленського, яку транслює "Суспільне Новини".

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Що заявив Зеленський про обмін полоненими

Український президент заявив, що вже досить довго знав про цей обмін полоненими.

Я про нього знав. Від СБУ та від ГУР я отримав цю інформацію. Це заздалегідь продуманий наш обмін,

– зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше очільник Кремля анонсував Трампу великий обмін полоненими за формулою 175 на 175, який відбудеться вже завтра, 19 березня.

Окрім того, як "жест доброї волі" Москва передасть 23 важкопоранених українських військовослужбовців, які перебували на лікуванні в російських медичних закладах.

Додамо, що, за даними Держдуми, телефонна розмова Трампа з Путіним тривала 2 години 28 хвилин. Однак, очільник Кремля змусив чекати американського лідера. У ЗМІ припускають, що диктатор зробив це навмисне.

Варто зауважити, що Москва анонсувала початок розмови о 15:00 за київським часом. Однак, лише о 15:52 Путін залишив зустріч з представниками бізнесу. Внаслідок цього дзвінок відбувся о 16:00.