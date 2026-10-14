США попередили Україну, що припинять передачу розвідданих через удари по НПЗ Росії, – Зеленський

США попередили Україну, що можуть припинити передавати розвіддані. Це станеться, якщо Київ продовжить удари по російських нафтопереробних заводах.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню NPR.

Чи продовжують США передавати Україні розвіддані?

Відповідну інформацію отримали українські військові на рівні командування.

Мої генерали сказали мені, що на рівні військових вони отримали таку інформацію,

– заявив президент, коментуючи можливе припинення передавання розвідданих.

Водночас глава держави наголосив, що США поки не припинили обмін розвідувальною інформацією з Україною. Отже, йдеться про попередження щодо можливого кроку, а не про вже ухвалене рішення Вашингтона.

Під час розмови президент України також торкнувся ситуації на енергетичних ринках, завершення війни та подальшої співпраці зі Сполученими Штатами.

За словами Зеленського, головною причиною зростання цін на енергоносії є війна на Близькому Сході та блокування Ормузької протоки. Цей морський маршрут має важливе значення для світових постачань нафти й інших енергоресурсів.

Президент також заявив, що його головна мета зараз – якнайшвидше завершити війну. Водночас Україна прагне зберегти статус стратегічного партнера США та готова ділитися з американською стороною власними оборонними технологіями.

Нагадаємо, Сполучені Штати також продовжують постачати Україні озброєння через механізм PURL, попри повідомлення про можливе припинення допомоги через українські удари по російській енергетичній інфраструктурі. Вашингтон не повідомляв про зміни в цій програмі, а постачання американської зброї європейськими та канадськими союзниками України триває.

Водночас із передаванням озброєння виникають затримки, особливо з системами протиповітряної оборони.