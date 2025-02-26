Володимир Зеленський підтвердив, що між США та Україною погоджена "рамкова угода" щодо копалин, яка не потребує ратифікації. У ній також немає положень про Фонд у 500 мільярдів доларів і повну власність США, йдеться саме про "співвласність".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського.

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Зеленський розповів деталі угоди про копалини

Президент повідомив, що кінцевий варіант угоди щодо копалин дуже непогано оцінюють урядовці. Зеленський зауважив, що на власні очі ще не бачив кінцевого варіанту угоди, але планує попрацювати над нею згодом.

Він зауважив, що зараз умови угоди звучать непогано, і все це – завдяки плідній роботі української та американської команд. Зеленський також наголосив, що найголовніше – за новими умовами угоди Україна не є боржником.

В угоді немає ні 500 мільярдів (доларів – 24 Канал) боргу, ні 350 мільярдів, ні 100,

– наголосив Зеленський.

Крім того, президент підтвердив, що угода між Україною та США про корисні копалини та рідкісноземельні метали погоджена. Говорячи про деталі документа, Зеленський повідомив, що буде створений саме українсько-американський фонд, а не лише американський, як це було у першому варіанті угоди. Крім того, Україна, як співвласник фонду, передаватиме 50% доходу від майбутнього видобутку корисних копалин та рідкісноземельних металів.

Зеленський також наголосив, що угода про копалини – рамкова угода. Президент додав, що зараз у цей фонд неможливо нічого відшкодовувати, адже всі надходження будуть пізніше. Цей процес має узгодити договір, який будуть укладати пізніше.

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Український лідер додав, що умови цього договору будуть дещо складнішими та серйознішими, адже саме вони регулюватимуть роботу фонду. За словами Зеленського, у цьому договорі будуть прописані і партнерські умови, і грошові питання.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в угоді щодо копалин є пункт про гарантії безпеки для України. Зокрема, у 10 пункті мовиться, що фонд стане невід'ємним елементом архітектури двосторонніх і багатосторонніх угод, а також конкретних кроків для встановлення тривалого миру, зміцнення економічно-безпекової стійкості.