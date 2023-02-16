Зеленський підтвердив, що новий наступ Росії вже розпочався

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вже почала свій новий наступ. Ворог намагається вести наступальні дії на кількох напрямках.

Відповідну заяву глава держави зробив під час інтерв'ю. Президент переконаний, що наші воїни можуть стримати ворожу навалу і робитимуть це, поки не з'явиться можливість для контрнаступу.

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Захід повинен допомогти зброєю

Володимир Зеленський переконаний, що до контрнаступу українських військ, Захід повинен надати нам достатньо зброї для успіху наших воїнів. Президент підкреслив, що саме таким є шлях до миру, адже Росія розуміє лише мову зброї.

Звичайно, сучасна зброя прискорює настання миру. Зброя – це єдина мова, яку розуміє Росія,

– підкреслив Зеленський.

Водночас глава держави відкинув питання будь-яких територіальних поступок Росії й наголосив, що такий крок зробить Україну слабшою як державу. Президент підкреслив, що тут питання не в самому компромісі, а в тому, з ким на нього треба йти, адже до кремлівського диктатора Путіна немає жодної довіри, тому й поступок не буде.

У НАТО заявляли про новий наступ

Росія посилено атакує позиції наших воїнів на Сході на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. 13 лютого Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що окупанти вже почали свій новий наступ, тому Альянс повинен зробити все для того, щоб надати Україні необхідне озброєння для перемоги.

Столтенберг підкреслив, що Україна повинна отримати боєприпаси, паливо та запчастини до техніки якомога швидше, щоб Росія не перехопила ініціативу на полі бою. Столтенберг підкреслив, що перемога Путіна буде мати жахливі наслідки для світу, тому союзники повинні цьому запобігти.

Крім того, Генсек НАТО звернув увагу на те, що після завершення війни союзники повинні допомогти Україні вивести власну оборону на такий рівень, який унеможливить повторні вторгнення Росії у майбутньому.

Варто відзначити, що при прогнозах щодо нового наступу були активні обговорення питання повторного наступу на Київ. Ніхто не може сказати точно, чи не вдадуться окупанти до цього сценарію, проте експерти відзначають, що сил для захоплення української столиці у ворога точно не вистачить.