Зеленський підтвердив, що Україна готова до будь-якого формату переговорів після перемир'я
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі після припинення вогню щонайменше на 30 днів. Зокрема і до прямих переговорів з Росією.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського у соціальній мережі Х.
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Україна готова до переговорів у будь-якому форматі
"Наш спільний погляд: негайне, повне та безумовне припинення вогню потрібне щонайменше на 30 днів. Пропонуємо, щоб почалось із понеділка, 12 травня. Очікуємо відповідь від Росії", – зазначив Зеленський.
Пропозиція укласти перемир'я на 30 днів актуальна ще із зустрічей у Саудівській Аравії між представниками США та Росії.
Коли буде припинення вогню, буде й найкращий шанс для дипломатії. Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі,
– заявив Зеленський.
Повне припинення вогню 12 травня
За підсумками зустрічі "коаліції охочих" у Києві партнери оголосили про ініціативу почати повне припинення вогню з 12 травня без жодних умов щонайменше на 30 днів. Всеосяжне перемир'я стосується і суші, і повітря, і моря.
У засіданні взяли участь представники 35 країн, зокрема України.
Особисто до Києва прибули президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також премʼєр-міністри Британії і Польщі Кір Стармер і Дональд Туск.
Перед і після засідання його учасники провели телефонні розмови з президентом США Дональдом Трампом.
У разі відмови Росії від перемир'я США та Європа введуть у дію координований пакет санкцій, а збройна підтримка України посилиться.