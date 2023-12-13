Зеленський після США прибув до Норвегії: з чим пов'язаний його візит

Президент України прибув до столиці Норвегії. Там він має зустрітись із лідерами п'яти північних країн для посилення підтримки нашої країни.

Сьогодні президент Зеленський прибув до норвезької столиці. Там він зустрінеться із прем'єр-міністром Йонасом Гар Стере.

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Зеленський шукає підтримку у Північній Європі

Передбачається, що глава нашої держави та очільник уряду Норвегії проведуть зустріч щодо подальшої підтримки України.

Крім того, відомо, що Зеленський візьме участь у саміті лідерів північних країн, що відбудеться в Осло 13 грудня. Головна тема, яку порушуватимуть на саміті, – спільна робота у сфері оборони та безпеки. Також країни Північної Європи – Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція обговорять подальшу підтримку України у її протистоянні з російським агресором.

Зеленський розповів деталі свого візиту

Глава держави підтвердив, що прибув до Осло для участі в другому Саміті Україна – Північна Європа.

Перший саміт Україна – Північна Європа відбувся 3 травня 2023 року у Гельсінкі (Фінляндія).

Разом із лідерами Норвегії, Данії, Ісландії, Фінляндії та Швеції говоритимемо про посилення оборонної, політичної та економічної співпраці, про наше спільне майбутнє в Європі. Наша мета – безпека та справедливий і міцний мир на континенті,

– наголосив президент.

Крім того, український лідер планує провести двосторонні переговори з учасниками Саміту, зустрітися з Його Величністю Королем Гаральдом V, відвідати Стортинг (парламент Норвегії – 24 Канал) та поспілкуватися з норвезькими політиками й підприємцями.

Осло продовжує підтримку Києва

Прем'єр Йонас Гар Стере прокоментував візит Зеленського. Він зауважив, що із нетерпінням чекає на зустріч із ним.

Норвегія продовжує підтримувати оборонну боротьбу України, і ми надаємо їй міцну та довгострокову підтримку в її змаганнях за свободу та демократію. Це також важливо для нашої свободи та безпеки. Це те, про що ми із Зеленським будемо говорити сьогодні на зустрічах,

– заявив Стере.

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