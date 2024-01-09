Економічний форум в Давосі: ЗМІ пишуть, що Зеленський відвідає Швейцарію
Президент України Володимир Зеленський планує візит до Швейцарії, де візьме участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Про це пишуть авторитетні медіа.
За інформацією ЗМІ, у січні очільник України має намір відвідати міжнародний форум у Давосі та столицю Швейцарії, місто Берн. Передбачається, що візит триватиме мінімум два дні, протягом яких Зеленський виступить на форумі та зустрінеться з високопосадовцями.
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Виступ Зеленського у Давосі
Журналісти стверджують, що Володимир Зеленський планує особисто виступити на форумі, який проходитиме з 15 по 19 січня. Перед цим він відвідає Берн, де заплановані зустрічі з федеральним президентом Швейцарії, главою МЗС та міністром оборони.Очевидно, візит президента України Зеленського залишатиметься непідтвердженим до останнього моменту з безпекових питань і залежатиме від воєнної ситуації.
Не виключено, що остаточне рішення про поїздку українського лідера до Швейцарії ще не ухвалено, але візит може стати важливим кроком у пошуку міжнародної підтримки та розвитку двосторонніх відносин.
Як відомо, Київ активно використовує міжнародні платформи для просування інтересів України у контексті війни. Виступи Зеленського на міжнародній арені часто звертають увагу на необхідність зміцнення обороноздатності та відновлення країни.
Візит до Швейцарії може передбачати обговорення широкого ряду питань: від економічної співпраці до безпекових гарантій. Україна шукає підтримки у відновленні миру та стабільності.
Останнє закордонне турне президента
Востаннє Зеленський виїжджав у відрядження з України у грудні 2023 року.
- 9 грудня він був у місті Сал, що в Кабо-Верде, де зустрівся з прем'єр-міністром Уліссеш Коррея-і-Сілва;
- 10 грудня Зеленський прибув до Аргентини на інавгурацію новообраного президента Мілея;
- 11-12 уже втретє від початку повномасштабного вторгнення український лідер був у Сполучених Штатах Америки;
- 13 грудня він прилетів до Осло в Норвегії, де мав перемовини з Королем Гаральдом V, прем'єр-міністером Йонасом Гар Стьоре, а також високопосадовцями інших країн Скандинавії;
- 14 грудня в Німеччині закінчилось турне глави нашої держави, він здійснив візит до Вісбадена, мав діалог з командуванням армії США у Європі.