Зеленський по дорозі з США в Україну "заскочив" в Ірландію

Володимир Зеленський, повертаючись з Вашингтона, завітав до Ірландії. Там він зустрівся з прем'єром країни.

Глава нашої держави планує провести перші двосторонні переговори з прем'єром Ірландії Саймоном Гаррісом на ірландській землі.

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Зеленський в Ірландії

Як повідомляють ЗМІ, літак президента України Володимира Зеленського приземлився в міжнародному аеропорту "Шеннон". Там політика зустрів Саймон Гарріс.

Пізніше джерело написало, що Зеленський подякував народу Ірландії за підтримку в аеропорту Шеннон.

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Нагадаємо, що раніше у ЗМІ писали, що Зеленський після Саміту НАТО планує прибути до Великої Британії. Це має начебто статися наступного тижня, 18 липня. Тоді відбуватиметься зустріч Європейського політичного співтовариства.

Український лідер виступить в Бленхеймському палаці перед європейськими лідерами, які збираються обговорити Україну, безпеку та демократію Європи.