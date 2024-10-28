Зеленський подав у Раду законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Президент подав законопроєкт про їх продовження.

Володимир Зеленський подав у Верховну Раду законопроєкт про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Мовиться про продовження на 90 днів – до 7 лютого 2025 року.

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Це стане 13-м продовженням

Президент подав у Верховну Раду відповідні законопроєкти №12151 та №12152.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України це може стати вже 13-м рішенням про продовження воєнного стану та мобілізації. Минулого разу таке рішення ухвалювали влітку. Відповідно до нього, воєнний стан та загальна мобілізація тривають до 9 листопада.

Під час воєнного стану діють специфічні правила. Зокрема, можуть обмежувати свободу руху громадян, не можна припинити повноваження президента та Верховної Ради.

Загальна мобілізація передбачає призов військовозобов'язаних до лав Збройних Сил України задля захисту від ворога.