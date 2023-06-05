Чи може Путін використати ядерну зброю: Зеленський розповів, як уявляє третю світову війну

5 червня 2023, 09:34
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Джерело:

Офіс Президента України

Сьогодні, обороняючи українські землі від навали російських окупантів, захисники України також захищають і увесь світ від можливої третьої світової війни. Адже якщо Росію не перемогти, вона на Україні не зупиниться.

Відтак стійкість України – це превентивність до будь-якої великої світової трагедії. Про це розповів в інтерв'ю для латиноамериканських ЗМІ президент Володимир Зеленський.

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Автор: Юлія Якубова