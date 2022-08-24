Разом переможемо, – Зеленський подякував Байдену за допомогу у 3 мільярди доларів

На День Незалежності США зробили Україні цінний подарунок – виділили зброю на 3 мільярди доларів. Володимир Зеленський подякував Джо Байдену за це.

Вагомий внесок у перемогу України

Зеленський наголосив, що такий пакет допомоги є безпрецедентним. Українці дуже цінують таку допомогу від партнерів.

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Вдячний Джо Байдену і народу США за потужні вітання України з Днем Незалежності – безпрецедентний пакет допомоги у сфері безпеки в розмірі майже 3 мільярдів доларів. Народ України, усі наші захисники високо цінують непохитну підтримку США. Разом ми переможемо,

– наголосив політик.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що США зробили вагомий внесок у перемогу України. Американська допомога суттєво підсилить військову та економічну міць України у протидії росії.

Що відомо про допомогу від США на День Незалежності

24 серпня американський президент Джо Байден оголосив про нову військову допомогу для України. Зокрема, США виділять нашій державі 3 мільярди доларів. Глава Білого дому не розкрив всіх деталей, але зазначив, що на ці гроші Києву нададуть:

системи протиповітряної оборони,

артилерійські системи,

боєприпаси,

безпілотні авіаційні комплекси,

радари.

Це не вся допомога, яку США надали Україні у День Незалежності. Наші союзники також виділили 3 мільярди доларів через механізм Світового банку. Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що це безповоротна грантова допомога, яка надійде до держбюджету України.

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